〔表格〕日本7月经季节调整失业率升至4.7%,求才求职比升至0.64

路透东京8月30日电---日本7月失业率升高,但职缺供应情况改善,暗示在3月地震和海啸後就业市场的复苏仍不稳.

该就业数据不包括岩手(Iwate)、宫城(Miyagi)和福岛(Fukushima)这三个受天灾冲击最严重的地区.

总务省数据显示,7月经季节调整的失业率由6月的4.6%升至4.7%,高于市场预估的4.6%.

求才求职比为0.64,齐平预估中值,但高于上月的0.63.