〔表格〕日本7月经季节调整失业率升至4.7%,求才求职比升至0.64

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月30日电---日本7月失业率升高,但职缺供应情况改善,暗示在3月地震和海啸後就业市场的复苏仍不稳.
该就业数据不包括岩手(Iwate)、宫城(Miyagi)和福岛(Fukushima)这三个受天灾冲击最严重的地区.
总务省数据显示,7月经季节调整的失业率由6月的4.6%升至4.7%,高于市场预估的4.6%.
求才求职比为0.64,齐平预估中值,但高于上月的0.63.
7月新增职缺数量较上月增加4.0%,较上年同期成长12.2%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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