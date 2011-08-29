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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 06:18 BJT

全球外汇市场8月30日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月29日(一)

2245 - 新西兰7月建筑许可

2330 - 日本7月家庭支出

2330 - 日本7月失业率和求职求才比

2350 - 日本7月零售销售

8月30日(二)

0130 - 澳洲7月建筑许可及民间房屋许可

0800 - 意大利6月零售销售

0830 - 英国7月消费者信贷

0830 - 英国7月抵押贷款数据

0830 - 英国7月M4货供

0900 - 欧元区8月经济景气指数

0900 - 欧元区8月消费者通胀预期指数

0900 - 意大利8月企业信心指数

1145 - 美国ICSC/高盛8月27日止当周同店销售

1200 - 美国芝加哥联储总裁埃文斯谈论货币政策问题

1255 - 美国Redbook 8月同店销售

1300 - 美国标准普尔/CASE-SHILLER 6月房价指数

1400 - 美国8月消费者信心指数

1615 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话

1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布8月9日会议记录

2315 - 日本8月制造业采购经理人指数(PMI)

2350 - 日本7月工业产出

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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