全球外汇市场8月30日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月29日(一)
2245 - 新西兰7月建筑许可
2330 - 日本7月家庭支出
2330 - 日本7月失业率和求职求才比
2350 - 日本7月零售销售
8月30日(二)
0130 - 澳洲7月建筑许可及民间房屋许可
0800 - 意大利6月零售销售
0830 - 英国7月消费者信贷
0830 - 英国7月抵押贷款数据
0830 - 英国7月M4货供
0900 - 欧元区8月经济景气指数
0900 - 欧元区8月消费者通胀预期指数
0900 - 意大利8月企业信心指数
1145 - 美国ICSC/高盛8月27日止当周同店销售
1200 - 美国芝加哥联储总裁埃文斯谈论货币政策问题
1255 - 美国Redbook 8月同店销售
1300 - 美国标准普尔/CASE-SHILLER 6月房价指数
1400 - 美国8月消费者信心指数
1615 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话
1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布8月9日会议记录
2315 - 日本8月制造业采购经理人指数(PMI)
2350 - 日本7月工业产出
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。