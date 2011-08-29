〔东京汇市〕瑞郎在亚洲盘初全线挫跌,因利好消息刺激风险资产弹升

2227GMT--瑞郎在亚洲盘初失去市场青睐,因欧洲和美国意外传出令人鼓舞的消息提振风险资产攀升,美元兑瑞郎CHF=升1%至0.8157瑞郎.

欧元兑瑞郎EURCHF一度跳涨1.1%至七周高位1.0970瑞郎,最新报1.0839.

瑞郎兑日圆CHFJPY=从本月初触及的历史高位108.25日圆跌至三个月低位,随後持稳于94.16日圆.美国7月消费者支出突然大幅跳涨,以及两家希腊大银行的合并消息,似乎纾缓了当前的经济衰退担忧.[ID:nCT0393082]

澳元和新西兰元走势出色,兑瑞郎和兑日圆分别上涨近2%和1%.美元指数.DXY挫跌0.2%至73.651,美元兑日圆JPY=报76.85日圆.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)定于1800GMT公布8月政策会议纪录.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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