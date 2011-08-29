〔货币市场〕在清淡市况下出现轻微改善迹象,欧洲美元期货微升

路透纽约8月29日电---短期利率市场状况周一略有改善,市场交投清淡,一项关键的无担保贷款利率定盘仅小幅上升.

缓解的迹象包括近月欧洲美元利率期货上涨,意味着市场人士预期欧洲银行业者借贷美元的成本降低.

同时,较最近月期货期限略长的欧洲美元期货同超长期美国公债一同下跌,说明市场人士中的风险偏好增大.

由于英国适逢银行假期,伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)周一没有新的定盘价.

三个月期美元LIBOR最近几周一直稳步上升,显示银行和企业要想借到足够的资金,变得更加困难了.

不过摩根大通短期固定收益策略主管Alex Roever在客户报告中指出,"有迹象显示,货币市场的基调正在温和改善."

他表示,商业票据上周的市场活动更加活跃,有迹象显示贷款人重新愿意考虑欧洲企业的借贷需求.(完)

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

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