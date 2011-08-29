《企业并购焦点》希腊Alpha和EFG银行合并,或引发该国银行业连串并购

* Alpha和EFG Eurobank董事会同意两家银行以换股方式合并

* 双方计划供股发行12.5亿欧元股份和5亿欧元可转债

* 换股比例为每7股Eurobank股权换取5股Alpha股权

* 卡塔尔将持有新银行17%的股权

路透雅典8月29日电---希腊第二大银行EFG EurobankEFGr.AT和第三大银行Alpha(ACBr.AT)周一确定进行合并.此项合并在卡塔尔的帮助下进行,估计将带动更多交易,重振受债务危机和衰退冲击的银行业.

Alpha和Eurobank股票在复牌後蹿升30%,之前双方董事会签署了这项合并协议.合并完成後,新银行将是东南欧最大的银行.卡塔尔投资局为此项合并注资.

希腊央行总裁和财政部长对该项交易表示欢迎,称这将成为希腊银行业的转折点,表示有实力的外国投资者参与此事,将对银行业体系和整个经济产生促进作用.

"这项创造性的交易表明,今日的危机有可能带来结构性改革的机会,从而推动金融行业和实体经济两方面发展,"财政部长Evangelos Venizelos在声明中称,"卡塔尔的参与向国际上发出了信号,表明他们对希腊经济的前景抱有信心."