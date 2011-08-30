新华社敦促野田佳彦改善中日关系

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月29日电---新华社周一祝贺日本选出新首相，但提醒称，改善中日关系取决于日本新政府。
野田佳彦（Yoshihiko Noda）当选为日本执政党民主党党首，为其当选日本五年来第六位首相铺路。中国外交部对此表示祝贺。
但新华社发表的英文评论言辞较为尖锐。
在评论野田佳彦获胜的传真中，中国外交部发言人马朝旭称，中方希望与日方“加强交流与合作，促进中日战略互惠关系健康、稳定发展”。
但新华社在英文评论中称，野田佳彦也应确保日本尊重中国的“核心利益”，并指出东海争议岛屿问题是主要担忧。
评论指出：“日方在处理中日关系时，未能充分尊重中方核心利益及发展的合法需求。”
“日本新政府应意识到这一无可争辩的事实，即中日关系交恶及互不信任将不符合任何一方的利益。”
“另外，日本应充分尊重中国国家主权和领土完整，尤其是涉及钓鱼岛问题时。”（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。