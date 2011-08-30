新华社敦促野田佳彦改善中日关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月29日电---新华社周一祝贺日本选出新首相，但提醒称，改善中日关系取决于日本新政府。

野田佳彦（Yoshihiko Noda）当选为日本执政党民主党党首，为其当选日本五年来第六位首相铺路。中国外交部对此表示祝贺。

但新华社发表的英文评论言辞较为尖锐。

在评论野田佳彦获胜的传真中，中国外交部发言人马朝旭称，中方希望与日方“加强交流与合作，促进中日战略互惠关系健康、稳定发展”。

但新华社在英文评论中称，野田佳彦也应确保日本尊重中国的“核心利益”，并指出东海争议岛屿问题是主要担忧。

评论指出：“日方在处理中日关系时，未能充分尊重中方核心利益及发展的合法需求。”

“日本新政府应意识到这一无可争辩的事实，即中日关系交恶及互不信任将不符合任何一方的利益。”

“另外，日本应充分尊重中国国家主权和领土完整，尤其是涉及钓鱼岛问题时。”（完）