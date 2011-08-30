《全球重要经济事件一览表》--8月30日-9月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月30日(二)

里斯本--葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa)将在国会预算和财政委员会讲话(1530).

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布8月9日会议记录(1800).

北达科他州俾斯麦--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"经济前景及反思杠杆的刺激作用"发表讲话(1615).

奥地利阿尔卑巴赫--奥地利财长Maria Fekter出席阿尔卑巴赫2011欧洲论坛并发表讲话.

8月31日(三)

路易斯安那LAFAYETTEVILLE--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就美国经济在Lafayette商会发表讲话(1630).

雷克雅未克--冰岛央行公布8月17日货币政策委员会会议记录.

罗马--意大利上议院将检视预算议案(至9月3日).

9月1日(四)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会预算会议.

奥地利阿尔卑巴赫--欧洲央行执委会成员史塔克、欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、克罗地亚央行副总裁Boris Vujcic和匈牙利央行总裁Andras Simor在阿尔卑巴赫2011欧洲论坛讲话.

英国剑桥--英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔将在国际宏观经济和金融中心/IESEG管理学院的会议演讲(0815).

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克将在美联储主办的"展望未来住房市场"会议上发言,主题为"住房市场的再平衡"(1600).

9月2日(五)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

英国剑桥--旧金山联邦储备银行执行副总裁暨研究部主管Glenn Rudebusch将在国际宏观经济和金融中心/IESEG管理学院会议演讲(0800).

英国剑桥--欧洲央行研究理事会主管Frank Smets将在国际宏观经济和金融中心/IESEG管理学院会议演说(1500).

都柏林--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉将出席国会委员会会议(0900).

9月3日(六)

意大利CASTEL GANDOLFO--由意大利基督教工人联合会(ACLI)组织的,为期三天的劳工问题会议结束,经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)将出席(0830).

9月5日(一)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森将在货币经济中心/BI挪威管理学院讲演.

巴黎--欧洲央行总裁特里谢和欧洲央行管委暨意大利央行总裁德拉吉将在一经济会议上讨论有关金融危机的教训.

雅典--国际货币基金组织在第六笔救助资金拨款前,就希腊表现评估作出结论.

意大利皮亚琴察--经济部长特雷蒙蒂参加有关意大利前景的会议(1430).

里斯本--葡萄牙央行将公布该国银行从欧洲央行借贷资金的统计数据.

9月6日(二)

东京--日本央行货币政策会议(至9月7日).

新加坡--世界银行基础建设融资峰会,行长佐利克将参加(0100).

澳洲悉尼--澳洲新南威尔士州将公布2011/12年预算.

珀斯--澳洲央行会议.0330GMT将公布利率决定.

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至9月7日).

巴黎--法国国会将就预算修正案投票,其中包括批准法国向希腊提供的金援额度.

伦敦--对外金融政策委员会(FPC)委员Donald Kohn就透明度和财政稳定发表讲话(1730).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在挪威海事俱乐部发表演讲.

明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔将在明尼苏达大学卡尔森管理学院讲话(1710).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)