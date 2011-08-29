〔中国个股〕京东方拟投资220亿元建设5.5代AM-OLED生产线

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月30日电---中国最大液晶面板生产商--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)周二公告称,计划总投资220亿元人民币建设第5.5代AM-OLED生产线.
项目建设周期为29个月,地点选在内蒙古鄂尔多斯市东胜装备制造基地.
刊登在深圳证券交易所的公告称,上述项目120亿元的注册资金由京东方自筹,注册资金和总投资之间差额由项目公司申请国内银行贷款解决.
京东方是次拟建的生产线概况包括阵列、彩膜、成盒和模组等四部分生产工序,玻璃基板尺寸1300mm×1500mm,月投片量5.4万张.主要产品为中小尺寸LTPS LCD和AM-OLED显示器件.
京东方A股周一收报2.49元,近三个月小跌1.06%.(完)
参看详情,可点选深圳证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。