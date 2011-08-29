〔中国个股〕京东方拟投资220亿元建设5.5代AM-OLED生产线

路透上海8月30日电---中国最大液晶面板生产商--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)周二公告称,计划总投资220亿元人民币建设第5.5代AM-OLED生产线.

项目建设周期为29个月,地点选在内蒙古鄂尔多斯市东胜装备制造基地.

刊登在深圳证券交易所的公告称,上述项目120亿元的注册资金由京东方自筹,注册资金和总投资之间差额由项目公司申请国内银行贷款解决.

京东方是次拟建的生产线概况包括阵列、彩膜、成盒和模组等四部分生产工序,玻璃基板尺寸1300mm×1500mm,月投片量5.4万张.主要产品为中小尺寸LTPS LCD和AM-OLED显示器件.

京东方A股周一收报2.49元,近三个月小跌1.06%.(完)

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