〔全球经济〕IMF调降美国经济增长预估,称FED和ECB应做好放宽政策准备(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* IMF称FED应做好进一步放宽政策的准备
* 称ECB不应升息,并要做好降息准备
路透罗马8月29日电---意大利安莎通讯社(ANSA)周一报导称,国际货币基金组织(IMF)调降美国经济增长预估,称美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行(ECB)需做好放宽政策的准备.
IMF将美国2011年经济增长预估大幅下调至1.6%,两个月前曾预期为成长2.5%.此外,亦将2012年增长率预估由2.7%调降至2.0%,ANSA援引IMF即将于9月20日公布的全球经济展望草稿称.
ANSA援引该报告称,"鉴于美国经济增长面临的风险加大,美联储应准备采取新的非传统措施来维持经济增长."
IMF对美国经济增长预估的修正,符合近期IMF总裁拉加德和其他官员的讲话,他们曾警告道全球经济复苏疲弱,前景恶化.
不过IMF亦清楚表明,并不认为全球经济会出现衰退.
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