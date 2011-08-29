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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 07:47 BJT

《中国报摘》--金融时报8月30日

* 头版头条:

--中国国家发展和改革委员会官员表示,中国出现政府性债务违约可能性不大.[ID:nCN1929011]　　

* 其他:

--保监会规范保单质押贷款业务,以加强对此项业务的管理.

--全国首家融资性稀贵金属交易所--湖南南方稀贵金属交易所在郴州永兴正式运营.(完)

--整理 沈燕; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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