〔金砖国家〕8月29日股汇市收盘纵览

路透8月30日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月29日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高2.94%,报1004.57点.

中国股市:沪综指周一收挫近1.4%,金融地产类股领跌,受消息称准备金上缴范围将扩至保证金以及浙江台州出台楼市限购的利空消息打压.分析人士预计,後期大盘仍料在2,600点附近振荡整固.

沪综指.SSEC收报2,576.413点,跌35.776点,或1.37%.上证金融地产行业指数.SSEFN大挫2.67%.[.SSCN]

香港股市:收高,因获利提振石油生产商股价走高,抵消中小型银行股的下跌,此前中国政府进一步控制货币供应.[ID:nCN1927347].恒生指数.HSI收高1.44%报19,865.11点.恒生国企指数.HSCE上涨2.06%,收报10,511.87点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收盘创汇改以来新高,跟随中间价涨势.因投资者预期美联储或采取新的经济刺激举措,令国际美元走势承压.此外,中国央行计划将规模庞大的保证金存款纳入准备金上缴范围的消息,令国内资金价格和市场利率走高,美元兑人民币掉期贴水收窄.[CNY/CN]

========================================================================================

印度股市:随亚洲股市反弹之势跳涨3.6%,为2009年5月迄今最高单日涨幅,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话提升了美联储将在9月会议上推出更多经济刺激举措的希望.指标BSE指数.BSESN收高3.58%,或567.50点,报16,416.33点,稍早曾一度大涨3.9%.28只成分股收高.此轮反弹终结了连续三天的下跌态势.[.BO]

印度汇市:印度卢比上涨,受助于当地股市和欧元上扬,但来自炼油厂和空头回补的美元需求带来压力,令卢比脱离日内高点.卢比兑美元INR=D2收报46.035/045,较周五收盘水准46.145/155涨0.2%.[INR/]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS扬升4.48%,报1,667.66点,上周五收在1,600点以下.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨3.78%,报866.82点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.62%,报28.77,为8月18日迄今最高,远离本月稍早触及的2011年低位30.20;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.6%,报41.82.

========================================================================================

巴西股市:拉美股市跳涨,受助于良好的美国数据,以及巴西试图控制政府支出,该举动料进一步有助于该国削减超高的利率.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP涨2.83%至54,860.73点,对利率变动敏感的个股跳涨.巴西最大的房屋建造商PDG Realty(PDGR3.SA)攀升7.92%,其同业企业Cyrela(CYRE3.SA)则劲扬7.23%.[ID:nN1E77S1MB]

巴西汇市:拉美货币上扬,墨西哥披索和巴西雷亚尔领涨,之前公布的美国消费者支出数据优于预期,减少了有关美国或将走向衰退的担忧.雷亚尔兑美元BRBY涨0.85%至1.5896.[ID:nN1E77S1MK]

========================================================================================

南非股市:劲扬逾3%,追随全球股市和商品价格强劲走势,为近三周来最高单日涨幅.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI在清淡交投中涨3.24%至27,049.24点.综合指数.JALSH上涨2.95%至30,292.76点,银行业和资源类股领涨.[ID:nL5E7JT1ME][.JALSH]

南非汇市:兰特兑美元ZAR=D3上涨1.8%至7.0230的盘中高位.该货币突破上周波动区间,并升至8月8日迄今高位,因市场流动性稀少正碰上出口商沽出美元,从而放大了兰特升势.[ID:nL5E7JT1ME][.JALSH](完)