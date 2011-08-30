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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 08:21 BJT

****欧洲经济指标预测--8月30日-9月6日****

路透8月30日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月29日当周-------------------------------

8月30日(二)

0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -- -0.1%

(较上年同期) -- -0.6%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加4 增加4

0830 英国抵押贷款额(亿英镑) 7月 增加7 减少1

抵押贷款批准宗数(千件) 49.0 48.4

M4货供额 -- -0.5%

0900 意大利企业信心指数 8月 97.0 98.5

0900 欧元区企业景气指数 8月 0.15 0.45

经济景气指数 100.5 103.2

工业景气指数 负1.5 1.1

服务业景气指数 6.3 7.9

消费者景气指数 负16.6 负11.2

消费者通胀预期指数 -- 25.4

销售物价指数 -- 12.5

2301 英国GfK消费者信心指数 负33 负30

8月31日(三)

0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -1.6% +6.3%

(较上年同期) -1.9% -1.0+%

0800 意大利失业率 7月 8.0% 8.0%

0800 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 8月 减少1 减少1.1

未经季节调整的失业人数(万人) 290 290

经季节调整的失业人数(万人) -- 295.7

经季节调整的失业率 7.0% 7.0%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +2.5% +2.5%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.7% +2.7%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% -1.7%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

0900 欧元区失业率 7月 9.9% 9.9%

1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.4% +0.1%

(较上年同期) +4.8% +4.3%

8月31日-9月30日

2301 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 持平 +0.3%

三个月房价指数(较上年同期) -- -2.6%

2301 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 持平 +0.2%

(较上年同期) +0.4% -0.4%

9月1日(四)

0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 9.7%

0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +0.3%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.1%

(较上年同期) -- +2.8%

0715 瑞士零售销售 7月 -- +7.4%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 51.0 53.5

0743 意大利Markit制造业PMI 8月 49.2 50.1

0748 法国CDAF制造业PMI 8月终值 -- 49.3

0753 德国制造业PMI 8月终值 52.0 52.0

0758 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 49.7 49.7

0800 意大利薪资(较前月) 7月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.8%

0828 英国CIPS制造业PMI 8月 48.6 49.1

9月2日(五)

0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 52.6 53.5

0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.5% 持平

(较上年同期) +6.1% +5.9%

------------------------------------9月5日当周-------------------------------

9月5日(一)

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 48.6

0748 法国CDAF服务业PMI 8月 -- 56.1

0748 法国Markit综合PMI 8月 -- 53.6

0753 德国Markit服务业PMI 8月 -- 50.4

0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 -- 51.5

综合PMI -- 51.1

0800 意大利对非欧盟贸易(亿欧元) 7月 -- 逆差15.3

0828 英国CIPS服务业PMI 8月 -- 55.4

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 负13.5

0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -- +0.9%

(较上年同期) -- -0.4%

2201 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 8月 -- +0.6%

9月6日(二)

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- -0.8%

(较上年同期) -- +0.5%

0900 欧元区区内生产总值(GDP)修正值(较上季) 第二季 -- +0.2%

较上年同期 -- +1.7%

1000 德国工业订单(较前月) 7月 -- +1.8%(完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

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