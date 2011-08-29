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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 07:43 BJT

〔表格〕中国上港集团上半年实现净利24.9亿元,同比下降4.51%

路透上海8月30日电---中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)周二发布业绩报告称,上半年实现净利润24.9亿元人民币,同比下降4.51%.

上港集团上半年主要财务指标如下:

2011年1-6月 2010年1-6月 同比增减

营业收入(亿元) 105.51 90.55 +16.52%

净利润(亿元) 24.90 26.08 -4.51%

基本每股收益(元) 0.1154 0.1242 -7.09%

该公司今年一季度实现净利润12.71亿元人民币,同比增长24.22%.[ID:nCN1775767]

上港集团周一收报3.46元,近三个月下跌11.28%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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