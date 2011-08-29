〔表格〕中国上港集团上半年实现净利24.9亿元,同比下降4.51%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月30日电---中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)周二发布业绩报告称,上半年实现净利润24.9亿元人民币,同比下降4.51%.
上港集团上半年主要财务指标如下:
2011年1-6月 2010年1-6月 同比增减
营业收入(亿元) 105.51 90.55 +16.52%
净利润(亿元) 24.90 26.08 -4.51%
基本每股收益(元) 0.1154 0.1242 -7.09%
该公司今年一季度实现净利润12.71亿元人民币,同比增长24.22%.[ID:nCN1775767]
上港集团周一收报3.46元,近三个月下跌11.28%.(完)
参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。