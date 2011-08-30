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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 08:34 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月30日-9月6日****

路透8月30日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------8月29日当周-------------------------------

8月30日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月27日当周 -- -1.0%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月27日当周 -- +3.6%

1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 赤字137.5 赤字89.2

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.3%

(较上年同期) -- +5.2%

1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 6月 -4.6% -4.5%

经季节调整房价指数(较前月) 持平 持平

未经季节调整房价指数(较前月) +0.6% +1.0%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 52.0 59.5

1800 FMOC公布8月9日会议记录

8月31日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 8月26日当周 -- 699.1

再融资指数 -- 3,850.6

1130 美国Challenger企业计划裁员人数 8月 -- 66,414

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 8月 增加10.0 增加11.4

1230 加拿大GDP(较前月) 6月 +0.1% -0.3%

(较前季) 第二季 -- +1.0%

GDP环比年率 +0.1% +3.9%

GDP隐性平减指数 -- +1.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.5 58.8

1400 美国工厂订单 7月 +1.9% -0.8%

耐久财(耐用品)订单 7月修正值 -- +4.0%

扣除运输的耐久财订单 -- +0.7%

扣除国防的耐久财订单 -- +4.8%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.5%

9月1日(四)

1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 -0.5% -0.3%

单位劳工成本 +2.4% +2.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月27日当周 41.0 41.7

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.75

续请失业金人数(万人) 8月20日当周 367.0 364.1

1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 8月 -- 53.10

1400 美国建筑支出 7月 +0.2% +0.2%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 48.5 50.9

-- 美国ICSC连锁店销售(较上月) 8月 -- +4.6%

-- 美国国内乘用车销量年率(万辆) 8月 400 403.7

卡车销量年率(万辆) 550 558.5

汽车总销量年率(万辆) 1,210 1,219.7

9月2日(五)

1230 美国非农就业岗位变动(万个) 8月 增加7.5 增加11.7

制造业就业岗位变动(万个) 增加0.4 增加2.4

民间产业就业岗位变动(万个) 增加10.5 增加15.4

失业率 9.1% 9.1%

平均时薪 +0.2% +0.4%

每周平均工时(小时) 34.3 34.3

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月26日当周 -- 122.8

-----------------------------------9月5日当周---------------------------------

9月5日(一)

美国/加拿大劳动节,市场和政府部门放假.

9月6日(二)

1400 美国就业指数 8月 -- 100.6

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 51.5 52.7 (完)

--编译 李春喜;审校 戴素萍

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