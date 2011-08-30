〔美国个股〕土豆网股价升2%,新浪透露已持有其9%股份

* 新浪公布,截止8月26日持有土豆网的9%股份

* 土豆网股价升2%

* 新浪股价持平

路透8月29日电---中国主要门户网站新浪(SINA.O)周一向监管机构提交报告称,已持有中国第二大在线视频网站--土豆网TUDO.O的约9%股份.

根据汤森路透数据,新浪对土豆网的投资价值约为6,400万美元.土豆网周五在Nasdaq市场收报25.10美元.

此项投资可能是两家公司展开更深入合作的开端,尽管具体细节尚未磋商.路透上周已援引知情消息人士报导此事.[ID:nCN1915465]

土豆网通过在Nasdaq的公开发行募集资金1.74亿美元,新股于8月17日挂牌,上市以来股价挫跌约13%.

中国是世界最大的互联网市场,网民数量超过4.5亿,在线视频企业正加紧在内容方面的争夺,以赢得更大市场份额来吸引广告商的青睐.

土豆网股票周一在Nasdaq市场升2%,至25.55美元.(完)