〔美国个股〕土豆网股价升2%,新浪透露已持有其9%股份

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 新浪公布,截止8月26日持有土豆网的9%股份
* 土豆网股价升2%
* 新浪股价持平
路透8月29日电---中国主要门户网站新浪(SINA.O)周一向监管机构提交报告称,已持有中国第二大在线视频网站--土豆网TUDO.O的约9%股份.
根据汤森路透数据,新浪对土豆网的投资价值约为6,400万美元.土豆网周五在Nasdaq市场收报25.10美元.
此项投资可能是两家公司展开更深入合作的开端,尽管具体细节尚未磋商.路透上周已援引知情消息人士报导此事.[ID:nCN1915465]
土豆网通过在Nasdaq的公开发行募集资金1.74亿美元,新股于8月17日挂牌,上市以来股价挫跌约13%.
中国是世界最大的互联网市场,网民数量超过4.5亿,在线视频企业正加紧在内容方面的争夺,以赢得更大市场份额来吸引广告商的青睐.
土豆网股票周一在Nasdaq市场升2%,至25.55美元.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。