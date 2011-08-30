〔中国汽车〕上半年共召回汽车67万余辆,日本丰田车遭点名--质检总局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月30日电---中国国家质检总局表示,今年上半年共召回汽车36次67万余辆.其中日本丰田(7203.T)系列车型被点名批评.
质检总局网站周一稍晚刊发新闻稿称,广州凯美瑞、天津锐志、进口霸道等丰田系列车型发生多起半轴断裂、脱落、前刹车盘破裂、刹车失灵等交通事故,造成较大人员伤亡和财产损失.
继韩国锦湖轮胎(073240.KS)使用过量返炼胶问题被曝光後,调查发现部分批次韩泰轮胎由于设计或制造工艺问题,存在质量安全隐患,会导致轮胎胎体内侧帘线外露,引发爆胎事故,影响行车安全.
质检总局并称,在上半年召回的672,989辆汽车中,涉及国产车召回14次628,487辆,进口车召回22次44,502辆.(完)
欲了解详情,请点选中国质检总局网站(here)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。