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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 08:21 BJT

〔日本股市〕盘初升逾1%,受美国消费者支出数据强劲提振

路透东京8月30日电---日股日经指数周二盘初上涨1.3%,因美国消费者支出强劲刺激美股收高,以及希腊两家大银行合并的消息纾缓对欧洲债务问题的忧虑.

日经指数.N225盘初上涨至8,962.14点,为连续第四个交易日走高.东证股价指数.TOPX亦扬升1.2%,至767.71点.(完)

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--编译 肖群英;审校 徐文焰

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