《中国报摘》--中国证券报8月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国家发改委国民经济综合司发布的文章指出,价格总水平仍可能高位运行.
* 其他:
--中信证券(600030.SS)称,中国证监会已核准其发行不超过11.45亿股境外上市外资股(H股).
--国家发改委产业协调司数据显示,今年1-6月炼油行业实现利润72亿元,同比下降79%;1-7月石化产业实现产值5.53万亿(兆)元人民币,同比增长34.7%,比去年全年增速增长0.8个百分点.
--Wind数据统计显示,今年上半年256家创业板可比公司归属母公司净利润89.85亿元,同比增长22.85%.
--中国证监会审核通过陜西煤业股份有限公司首次公开发行(IPO)申请.陜煤股份本次拟发行不超过20亿股A股股票,计划募集资金约172.51亿元,为年内第二大IPO.
--中信银行(601998.SS)(0998.HK)上半年实现归属于股东的净利润150.24亿元,同比增长40.61%.(A9)
--大秦铁路(601006.SS)上半年实现归属于上市公司股东的净利润61.85亿元,同比增长18.47%.(A9)
--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)上半年亏损12.15亿元,并预计今年前三季度将亏损21亿元-23亿元.此外,该公司拟投资220亿元在鄂尔多斯投资建设第5.5代动矩阵有机发光二极管显示器件生产线.
--中国光明食品(集团)有限公司与澳大利亚玛纳森食品控股有限公司(Manassen Foods)签署协议,以5.3亿澳元收购後者75%股权.
--长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)上半年实现净利润10.4亿元,同比减少23.89%.(完)
--整理 李宏薇; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。