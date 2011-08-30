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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 08:23 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货下跌,因投资者锁定获利且美元上涨

路透悉尼8月30日电---美国玉米和小麦期货周二在亚洲交易时段温和下跌,因投资者了结获利,将玉米期货带离两个月高位,并拖累小麦期货一并走跌.

小麦可替代玉米作为饲料.

美元上涨亦打击谷物期货价格,美元走势的影响似乎盖过了对美国作物生长情况逊于预期的忧虑.

12月新作玉米CZ1跌0.6%,至每蒲式耳7.65-1/2美元.

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