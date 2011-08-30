〔芝加哥期市〕美国谷物期货下跌,因投资者锁定获利且美元上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月30日电---美国玉米和小麦期货周二在亚洲交易时段温和下跌,因投资者了结获利,将玉米期货带离两个月高位,并拖累小麦期货一并走跌.
小麦可替代玉米作为饲料.
美元上涨亦打击谷物期货价格,美元走势的影响似乎盖过了对美国作物生长情况逊于预期的忧虑.
12月新作玉米CZ1跌0.6%,至每蒲式耳7.65-1/2美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。