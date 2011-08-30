〔巴西经济〕政府提高预算盈馀目标,显示控制支出的决心

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透巴西利亚8月29日电---巴西政府周一调高预算盈馀目标,向市场和反对联盟传递出一种讯息:其将控制支出,并努力为调降较高的利率铺路.
巴西财政部长曼特加表示,政府已将今年的初步预算盈馀目标上调100亿雷亚尔(约合63亿美元),约占国内生产总值(GDP)的0.25-0.3%,以帮助巴西准备应对全球经济形势恶化.
此举并未暗示继续削减支出,之前,巴西总统迪尔玛・罗塞夫今年稍早推动将预算削减约300亿美元,激发了其执政联盟的强烈反对.巴西政府的目的是要限制今年年底前的支出增长,并抵住一些议员放宽财政腰包的要求.
"主旨就是:我们不会增加支出,而是节余,"曼特加对记者表示.
他补充称:"我们未同意进一步减支.我们谈论的是不增加支出."(完)
--编译 李爽; 审校 杜明霞
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