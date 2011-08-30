〔新西兰金融〕地震花费上升将推高政府财政赤字规模--财长英格利希

英格利希表示,政府赈灾资金中对于基督城去年9月和今年2月地震的花费增加约31亿新西兰元,至71亿新西兰元(60亿美元).

英格利希在声明中称,"尽管负债增加,这将一次性影响2010/11年的政府运营馀额,不过政府仍致力于达到2014/15年重回盈馀的预算预估,并保持净债务与国内生产总值(GDP)之比低于30%."