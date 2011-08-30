〔新西兰金融〕地震花费上升将推高政府财政赤字规模--财长英格利希

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透惠灵顿8月30日电---新西兰财长英格利希周二表示,政府对该国第二大城市基督城两次强震所负担的费用增加,财政赤字料达到180亿新西兰元左右.
英格利希表示,政府赈灾资金中对于基督城去年9月和今年2月地震的花费增加约31亿新西兰元,至71亿新西兰元(60亿美元).
英格利希在声明中称,"尽管负债增加,这将一次性影响2010/11年的政府运营馀额,不过政府仍致力于达到2014/15年重回盈馀的预算预估,并保持净债务与国内生产总值(GDP)之比低于30%."
他称,不计损益的政府运营馀额高达约180亿新西兰元,比预算预估高出13亿新西兰元.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
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