《热点透视》美国银行出售建设银行股份,凸显其艰难复苏之路

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie; 编译 李春喜

路透纽约8月29日电---为了撑起陷于困境的美国银行(BAC.N),该行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)又采取了一步措施.美银以83亿美元的价格出售了所持建设银行(0939.HK)10%股份的一半左右,这对于改善该行的资本金状况具有双重功效.除了上周巴菲特50亿美元的投资和该行自身未来的盈利潜能之外,这次股权出售也应能帮助美银重上轨道.但在短期内迅速解决问题则不大可能.

过去几个月,美银股票在若干担忧因素的综合作用下挫跌,其中包括投资者担心另一次经济衰退会引发更多坏账,以及该行无休止地面临抵押贷款投资者和保险公司提起的多起数以十亿美元计的索赔诉讼.而这两方面的问题目前仍毫无进展.

目前有关美银亏损预估的许多臆测正在冲击该行股价,但正如最近一次投资者电话会所证实的那样,股东的疑虑明显没有确凿依据和分析.这与2008年的情形不同,当时David Einhorn等人在攻击雷曼兄弟和其他银行的软肋时有明确的针对性.

不论会有何种损失,这些损失不可能都同时出现.而且美银已经为抵押贷款赔偿拨备数百亿美元,因此会有一个缓冲.然後说说美银的盈利能力.分析师预计,该行明年应当能盈利150亿美元,以後的盈利还会更多.这些盈利会提高该行的普通股一级资本比率.

出售对建设银行的部分持股,不仅会增加35亿美元的账面收入,也能把风险加权资产额减少逾70亿美元,从而提高美银的股东权益比率.虽然巴菲特投资的是优先股,这不能计入核心资本,但他的认可对于投资者信心是一个极大的鼓舞.

这些都是必须和有益的举措,而美银复苏之路仍然会缓慢而艰难.虽然这些措施夯实了美银的资本基础,但未来一段时间股东仍要听命法律和经济挑战的结果.(完)