〔香港新股〕中信证券H股发行计划已获证监会批准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月30日电---中国最大的证券公司--中信证券股份有限公司(600030.SS)周二公告称,其H股发行计划已获中国证券监督管理委员会的批准.
公告指出,证监会批准中信证券发行不超过11亿4,463.64万股境外上市外资股,完成本次发行後,中信证券可到香港联合交易所有限公司主板上市.
据汤森路透旗下IFR之前报导,中信证券H股发行计划募集20亿美元.之前其数次推迟港交所聆讯时间,因其需要先获得中国相关监管部门批准.
IFR报导指出,中信证券国际、建银国际和工银国际任联席保荐人,并与农银国际、中银国际和交银国际一起任联席主承销商.四家外资行美银美林、法国里昂证券、汇丰和摩根士丹利(MS.N)任国际协调人.
中信证券周一收报12.16元,过去一个月累计下跌1.7%.(完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。