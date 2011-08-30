〔路透基点〕IFC Development再融资案遭受银团市场流动性紧缩之苦

路透香港8月29日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士的消息称,流动性短缺正令香港企业贷款承压,IFC Development Ltd将原本定于第三季进行的数以十亿港元计再融资案推迟至第四季,且融资规模将大幅缩水.

IFC Development Ltd坐拥位于香港中心地带的国际金融中心和零售商业地产,公司正考虑贷款100亿港元,而非7月试探市场时初步计划的170港元.IFC Development Ltd是新鸿基地产、恒基兆业、香港中华煤气组建的合资企业.

"这是一个大数目.如果是半年前寻求组建银团,这笔交易就能轻松完成,"一名香港资深贷款银行业者表示.

据汤森路透LPC数据显示,香港贷款市场上半年曾出现一波牛市,成交额飙升至创纪录的293.3亿美元,本地蓝筹企业纷纷进行了相当大规模的再融资,同时中国国有企业也在该离岸市场大举借贷.

但随後贷款市场出现变化,因流动性收紧,融资成本飙升,令放款方愈发挑剔,并抬高新交易出价.大型香港企业贷款价格几乎长了一倍,含所有成本费用升至170个基点,而在2010年末时还不到90个基点.

IFC Development等得起,因其为之再融资的旧贷款要明年3月才到期,但尽管提前试探了市场,公司仍未与银行就价格达成一致,意味着香港通常流动性充足的贷款市场不确定性仍存.

新三年期贷款的利率商议水平在150-180个基点,是旧贷款利率的三倍多.新鸿基地产和恒基兆业预计将不会提供贷款担保.

除支付更高的利率之外,公司股东正计划通过向公司注资最高70亿港元,来偿还部分即将到期的173.5亿港元五年期贷款,以缩小债务规模.该贷款含所有成本费用最高为43个基点,利率仅为香港银行同业拆息利率(Hibor)加码37个基点.

其它香港企业亦纷纷采取不同策略来应对香港贷款成本上升的大环境.

中信泰富有限公司依靠其雄厚的中国背景,在8月稍早时就与七家中资大银行签署45亿港元五年期贷款,用作营运资本.中国农业银行、中银香港、建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行和永隆银行参与此案,含所有成本费用为170个基点,利率为Hibor加码153个基点.

房地产企业新世界发展有限公司则选择通过俱乐部贷款的方式,争取到20亿港元五年期有担保贷款.加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、三菱东京日联银行、花旗集团、华侨银行以及元大银行加入是次营运资本融资案,含所有成本费用为173个基点,利率为Hibor加码155个基点.(完)