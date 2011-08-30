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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 08:49 BJT

〔全球金市〕现货金微升,但股市上涨及对美国经忧虑缓解料限制涨幅

路透新加坡8月30日电---黄金周二重获涨势,因上一交易日金价下跌逾2%後,逢低接盘再度浮现.不过股市上涨以及市场对美国经济衰退的担忧程度减弱料将限制涨势.

0014GMT,现货金XAU=上涨1.34美元,至每盎司1,788.59美元.上周金价曾剧烈波动,自每盎司1,911.46美元的纪录高位下滑逾200美元,跌向1,700美元水平.

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