〔全球金市〕现货金微升,但股市上涨及对美国经忧虑缓解料限制涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月30日电---黄金周二重获涨势,因上一交易日金价下跌逾2%後,逢低接盘再度浮现.不过股市上涨以及市场对美国经济衰退的担忧程度减弱料将限制涨势.
0014GMT,现货金XAU=上涨1.34美元,至每盎司1,788.59美元.上周金价曾剧烈波动,自每盎司1,911.46美元的纪录高位下滑逾200美元,跌向1,700美元水平.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。