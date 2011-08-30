〔中国企业〕大唐集团拟透过定向增发获得富滇银行15%股权--报载

路透上海8月30日电---21世纪经济报 道周二报导称,中国五大发电集团之一的大唐集团下属公司正在运作通过定向增发获得富滇银行15%股权,从而获得并列第一大股东之位置.

"方案很快上报银监会."知情人士透露,大唐财务将和云南省投资控股集团并坐第一大股东的位置,各自持股约15%.

双方敲定入股价为2.35元/股.按照2010年业绩计算,对应PE和PB分别为11.19倍和1.67倍.

报导引述大唐集团公司新闻发言人王欣的话称,因为涉及到商业机密,这个事情还不方便透露.不过,大唐集团在金融方面确有一些发展计划.

富滇银行成立于2007年12月30日,是在昆明市商业银行增资扩股和处置不良资产的基础上成立的云南省第一家省级股份制商业银行.截至6月末,富滇银行的各项存款馀额为527.08亿元,款馀额为384.69亿元;备前利润6.2亿元,同比增幅为46.23%;其不良贷款率为1.2%,拨备覆盖率为273.05%.

报导指出,为了扩大资本规模,富滇银行从2010年开始谋划增资扩股一事,计划通过定向增发的方式,吸引新股东进入,老股东则不参与.具体分两步进行,第一批股东将注入10.6亿元的新资本.两步完成後,富滇银行总股本将新增加约15亿元.

报导表示,大唐集团看中的是富滇银行独特的发展空间.相对其他城商行,富滇银行未来可依托地缘优势,可拓展东南亚市场,这也与国家的发展战略相符合.目前富滇银行在老挝的分支机构已经开业.

大唐集团旗下拥有大唐电力(601991.SS)(0991.HK),桂冠电力(600236.SS),大唐新能源(1798.HK)等多家上市子公司.(完)