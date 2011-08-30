〔中国新股〕陜煤股份A股发行申请获证监会发审委批准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月30日电---中国证监会网站显示,证监会发审委周一会议审核通过了陜西煤业股份有限公司A股发行申请.
根据公司此前公布的预披露材料,陜煤拟发行不超过20亿股A股,计划使用募集资金172.5亿元人民币.这意味着陜煤股份有望角逐今年A股市场最大的首次公开发行(IPO)融资案.
本次发行後该公司总股本不超过110亿股,募集资金将用于煤矿及配套设施建设、资源储备和补充公司营运资金.上市地为上海证券交易所.[ID:nCN1926249]
中金公司和中银国际证券担任此次发行的联席保荐人;中信证券(600030.SS)则担任联席主承销商(财务顾问).(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。