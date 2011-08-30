〔中国新股〕陜煤股份A股发行申请获证监会发审委批准

路透上海8月30日电---中国证监会网站显示,证监会发审委周一会议审核通过了陜西煤业股份有限公司A股发行申请.

根据公司此前公布的预披露材料,陜煤拟发行不超过20亿股A股,计划使用募集资金172.5亿元人民币.这意味着陜煤股份有望角逐今年A股市场最大的首次公开发行(IPO)融资案.

本次发行後该公司总股本不超过110亿股,募集资金将用于煤矿及配套设施建设、资源储备和补充公司营运资金.上市地为上海证券交易所.[ID:nCN1926249]

中金公司和中银国际证券担任此次发行的联席保荐人;中信证券(600030.SS)则担任联席主承销商(财务顾问).(完)