《中国报摘》--其他报纸重要消息8月30日(I)

**上海证券报**

--中国江西省主要稀土矿产地--赣州市近日下发通知,其下辖的三个稀土矿主要产区宁都、赣县和信丰计划全年停产.

--中国煤炭工业协会会长王显政表示,"十二五(2011-2015年)"期间,中国将建设14个大型煤炭生产基地,形成10个亿吨级、10个5,000万吨级的特大型煤炭企业,其煤炭产量占全国60%以上.

--东方航空(0670.HK)(600115.SS)上半年实现净利润24.52亿元人民币,同比增长26.11%.

--长安基金管理有限公司日前获准设立.为第67家基金公司.该公司由西安国际信托、美斯服饰(002269.SZ)和兵器装备集团财务公司共同出资成立,注册资本1亿元人民币,注册地上海.三家股东持股比例分别为49%、33%和18%.

**人民日报**

--环保部新闻发言人陶德田表示,从考核工作看,31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团以及国家电网公司和华能等五大电力集团公司都较好地完成了国家确定的"十一五"主要污染物总量减排任务,但也发现个别企业问题严重,决定实行挂牌督办和进行处罚.

--湖北省日前通过一项省政府令,今年10月1日开始施行价格调节基金管理办法,以此来稳定物价,降低社会通胀预期,价格调节基金将主要用于平抑粮油食品等基本生活必需品价格,生活困难群体的动态价格救助,以及重要商品储备.

**第一财经日报**

--用益信托工作室最新数据显示,集合信托产品方面,上周(22日-28日)共成立47款产品,规模约为68.95亿元,产品成立数量及规模均有所回落.其中成立数量周环比减少7.84%,而总规模环比下降19.14%.

--宁波银行(002142.SZ)上半年实现净利润16.55亿元,同比增加3.92亿元,增幅31.09%.

**21世纪经济报 道**

--据悉,中国大唐集团下属的大唐集团财务有限公司正在运作通过定向增发入股富滇银行一事.知情人士透露,"方案很快上报银监会."大唐财务将和云南省投资控股集团并为第一大股东,各持股约15%.敲定入股价为2.35元/股.

--国家发改委能源研究所研究员王斯成表示,第三轮光伏特许招标将铁定取消.原因主要是由于《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》发布後,光伏上网电价已经大大高于前两轮的平均特许招标电价.

--计划上市的新华人寿在北京金融资产交易所挂牌出让持有的北京紫金世纪置业有限责任公司24%股权.挂牌信息显示,24%平均分拆为两块,自8月29日起,挂牌期20个工作日,底价21.5亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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