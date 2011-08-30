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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 09:08 BJT

《外汇动态》澳元兑美元在1.0622-1.0646强阻力区域上方持稳

0051GMT---澳元兑美元AUD=D4守住隔夜涨幅,并上涨0.1%至1.0678美元,守在此前的阻力区域55日和100日移动均线1.0622-1.0646上方.

如果澳元继续在该阻力区域上方持稳,其有可能进一步上涨.下一道技术阻力位在1.0780,随後是1.0810,为8月初录得的日内高点.1.1081-0.9927跌势的76.4%回档位落在1.0808.(完)

--编译 洪曦;审校 李爽

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