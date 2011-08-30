〔香港新股〕信义光能初步拟9月底提出上市申请,10月启动发行--IFR

路透8月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，由中国浮法玻璃生产商--信义玻璃(0868.HK)分拆的信义光能初步计划于9月底参加港交所上市申请，并于10月启动发行。

是次公司计划在港上市，募集资金约5亿美元。花旗(C.N)和摩根大通(JPM.N)负责安排。

信义光能主要从事生产及销售两种主要的太阳能玻璃产品：超白光伏玻璃原片及超白光伏加工玻璃。分拆完成後，信义玻璃所持有的信义光能股份将由100%减少至不超过75%，但仍是第一大股东。(完)