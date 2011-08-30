〔香港新股〕信义光能初步拟9月底提出上市申请,10月启动发行--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，由中国浮法玻璃生产商--信义玻璃(0868.HK)分拆的信义光能初步计划于9月底参加港交所上市申请，并于10月启动发行。
是次公司计划在港上市，募集资金约5亿美元。花旗(C.N)和摩根大通(JPM.N)负责安排。
信义光能主要从事生产及销售两种主要的太阳能玻璃产品：超白光伏玻璃原片及超白光伏加工玻璃。分拆完成後，信义玻璃所持有的信义光能股份将由100%减少至不超过75%，但仍是第一大股东。(完)
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--整理 乔艳红;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。