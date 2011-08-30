《中国债券市场每日交易备忘》--8月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行10亿元人民币一年期央票上午招标,预计中标收益率持平于3.5840%
湘电集团1.6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
惠天热电(000692.SZ)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
中国中冶(1618.HK)(601618.SS)30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工行及国开行主承
正泰集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
中国水利水电10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行主承
浙江农资集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承
陜西地方电力集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行及中信证券主承
欧亚集团(600697.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承
白云机场(600004.SS)10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行及民生银行主承
厦门海翼集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建设银行及恒丰银行主承
中国生物技术集团16亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),兴业银行及交通银行主承
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二、新债上市:
国家开发银行200亿元10年期固息金融债110248,票面利率4.73%
工行(1398.HK)(601398.SS)380亿元20年期发行人选择权(15+5)次级债1105001,票面利率5.56%
浙江泰隆商业银行3.50亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债1120006,票面利率7.30%
横店集团13亿元一年期短融1181379,票面利率6.10%
光明食品集团10亿元一年期短融1181380,票面利率5.89%
山东钢铁集团22亿元一年期浮息短融(半年定存基准)1181381,基本利差2.10%
安徽能源集团12亿元三年期中期票据1182236,票面利率5.98%
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三、缴款:
无
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四、还本付息:
山东商业集团15亿元一年期短融1081282到期兑付,票面利率3.25%
中国重汽集团13亿元一年期短融1081283到期兑付,票面利率3.05%
武汉钢铁集团80亿元一年期短融1081284到期兑付,票面利率2.85%
国家开发银行300亿元20年期固息金融债050217付息,票面利率4.10%
国开行300亿元七年期固息金融债070216付息,票面利率4.35%
中央汇金投资公司280亿元20年期固息债102702付息,票面利率4.05%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国国家发展和改革委员会周一称,中国价格总水平仍可能高位运行,完成全年通胀预
期目标难度增加.[ID:nCN1929959]
--对中国地方政府债务违约的担忧经久不散.对此中国国家发展改革委官员表示,中国出
现政府性债务违约的可能性不大;城投债券作为投融资平台公司最透明的直接融资工具,仍
然会存在并具有发展空间.[ID:nCN1929011]
--中信证券(600030.SS)称,中国证监会已核准其发行不超过11.45亿股境外上市外资股(H股).
==============================================================================(完)
--整理 冉莹/钟华; 审校 刘昕
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。