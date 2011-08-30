〔香港新股〕女鞋生产商鸿国国际今日启动IPO推介,两周後开始路演--IFR

路透8月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地女鞋生产零售商--鸿国国际将于今日启动香港上市交易推介，并在两周後开始路演。

是次公司计划在港上市募集资金3亿美元，上市日在9月29日。花旗(C.N)和星展(DBSM.SI)任是次交易的联席全球协调人和联席主承销商。

是次交易是现时香港市场上唯一进入推进阶段的上市案，因此引起承销商们的关注。

一位市场观察家说：“鸿国处于消费零售行业，受到市场波动的影响相对较小。如果定价合理，该交易应该可以完成，且为之後同类的上市发行赢得一定胃纳。”

鸿国国际拥有四个品牌，其中包括千百度和伊伴等，以及一个特许经营品牌娜然。同时，它还为海外客户Nine West 和Guess等供货。(完)

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