〔香港新股〕女鞋生产商鸿国国际今日启动IPO推介,两周後开始路演--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地女鞋生产零售商--鸿国国际将于今日启动香港上市交易推介，并在两周後开始路演。
是次公司计划在港上市募集资金3亿美元，上市日在9月29日。花旗(C.N)和星展(DBSM.SI)任是次交易的联席全球协调人和联席主承销商。
是次交易是现时香港市场上唯一进入推进阶段的上市案，因此引起承销商们的关注。
一位市场观察家说：“鸿国处于消费零售行业，受到市场波动的影响相对较小。如果定价合理，该交易应该可以完成，且为之後同类的上市发行赢得一定胃纳。”
鸿国国际拥有四个品牌，其中包括千百度和伊伴等，以及一个特许经营品牌娜然。同时，它还为海外客户Nine West 和Guess等供货。(完)
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--整理 乔艳红;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。