〔基金产业〕PIMCO投资长葛罗斯称今年稍早做空美债是个错误决定--FT

路透纽约8月29日电---金融时报周一报导,今年稍早大举做空美国政府相关债券让太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯感觉是在自吞苦果.

葛罗斯称,PIMCO最初在3月抛售了所持有的全部美国债券.这番决定严重打击了PIMCO旗下基金Total Return Fund(PTTRX.O)的表现.根据汤森路透旗下理柏数据,随着美国公债价格的上涨,该基金在过去四周里损失了0.97%,而指标巴克莱美国全债指数(U.S. Aggregated Bond Index)同期上升0.23%.

Total Return Fund年内迄今的回报率是3.29%,低于巴克莱美国全债指数同期4.55%的涨幅.

"当基金表现落後于指数时,我深夜归家顾影自怜,"金融时报网络版援引葛罗斯的话说道,"这不好玩,但谁说这项事业就应该是有趣的.我们没有资格沮丧."

管理着1.2万亿(兆)美元PIMCO资产的葛罗斯称,"很显然"他但愿现在的资产组合中能有更多公债.

"我或说我们认为美国经济实质增长率能持稳在2%是犯了错,情况看上去不是这个样子."

他告诉金融时报,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺至少再持续两年低利率後,他对美国经济的看法在本月稍早有了重大改变.

"就美债价格下跌而收益率(殖利率)上涨的脆弱性而言,近零利率维持两年是一个相当重大的声明,"葛罗斯称.(完)