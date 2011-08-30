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中国财经 | 2011年 8月 30日 星期二 09:31 BJT

(重发)〔中港个股〕中信银行拟在港发至多300亿元人民币债,上半年盈利增逾四成

(重发以删除第二段多馀符号)

路透北京8月30日电---中国股份制商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)公告,董事会同意在2013年底前在香港发行总额不超过300亿元的人民币债券,期限不超过五年期,募资用于发放贷款、补充流动资金和其他一般企业用途.

公司并发布半年报称,公司上半年实现净利润150.24亿元人民币,同比增长40.61%;基本每股收益为0.38元,去年同期为0.27元.

上半年中信银行实现利息净收入298.06亿元,同比增长33.28%,净息差达到2.89%,同比提升0.29个百分点;

截至报告期末,集团资产总额达22,452.18亿元,贷款和垫款总额13,548.19 亿元,比上年末增长7.16%;不良贷款馀额84.35亿元人民币,不良贷款率0.62%,比上年末下降0.05个百分点;拨备覆盖率238.23%,比上年末上升24.72个百分点.

公司还称,拟每10股现金分红0.55元(税前).

公司并指出,下半年将加快中间业务和新兴业务发展,不断提升贷款定价水平等.

中信银行A股周一收报4.46元,最近一个月累计跌幅为4.9%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

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--发稿 钟华; 审校 丁淑琴

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