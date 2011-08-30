《中国股市盘前看点》--8月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布8月9日会议记录
--美国8月消费者信心指数
--欧元区8月经济景气指数及消费者通胀预期指数
**重点行业和公司**
--中信证券(600030.SS)周二公告称,其H股发行计划已获中国证券监督管理委员会的批准.[nCN1931705]
--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)将率先尝试下一代平板显示技术,公司周二公告称,计划总投资220亿元人民币建设第5.5代AM-OLED(有源矩阵有机发光二极体面板)生产线.不过公司业绩依然没有改善,京东方预测第三季将亏损8.85亿-10.85亿元人民币,前三季共亏损21-23亿元.[nCT0393162]
--上港集团(600018.SS)周二发布业绩报告称,上半年实现净利润24.9亿元人民币,同比下降4.51%.[nCN1931533]
**海外动向**
--美国股市周一普涨,大幅收高逾2%,希腊两大银行合并是受债务问题重压的欧洲地区传出的一则少有的令人鼓舞的消息.道琼工业指数.DJI劲扬254.71点,或2.26%,报11,539.25点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC争夺2,600点整数位及20日均线2,591点.(完)
--整理 林琦; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。