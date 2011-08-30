〔中国个股〕复星医药购先声药业5.36%股权,并斥资至多13.7亿元购医药公司

* 透过二级市场,以2,504万美元购入先声逾5%股权

* 斥资至多13.65亿元人民币,收购一医药公司70%股权

* 计划发行不超过30亿元公司债,期限三年以上

路透上海8月30日电---中国上海复星医药(集团)股份有限公司(600196.SS)周二公告称,已在二级市场上购入在美上市的先声药业SCR.N逾5%股权,并计划斥资不超过13.65亿元人民币收购生物医药公司锦州奥鸿药业有限公司70%股权.

复星医药全资子公司复星实业以自有资金及银行贷款累计出资2,504.04万美元,购入先声药业共计288.83万股ADS,折合普通股577.67万股,占其发行在外总股本的5.36%.

先声药业是中国处于领先地位的制药公司之一,专业从事品牌仿制药与专利药品的开发、生产与销售,重点覆盖肿瘤、心脑血管、感染等疾病治疗领域.2010年实现净利1.72亿元.

复星医药指出,这次是以投资为目的购入先声药业股份,并可能继续增持先声药业的股份.

复星医药还透过全资子公司复星医药产业收购奥鸿药业70%股权,进一步巩固公司生物制药的平台,丰富生物药品的结构.复星医药在生物制药领域特别是心血管和中枢神经系统治疗领域的竞争能力有望进一步增强.

复星医药公告称,计划发行不超过30亿元的公司债券,期限三年以上,用于偿还银行贷款和补充公司流动资金.

复星医药是复星国际(0656.HK)旗下负责医药投资的子公司,已投资了国药控股(1099.HK)、美中互利CHDX.O、汉森制药(002412.SZ)等多家上市公司.复星医药3月提出H股发行计划,发行规模不超过扩大後股本的20%,并将在香港联交所主板上市,募集资金拟主要用于并购以及研发平台建设.

复星医药周二早盘报10.70元,跌0.01元,或0.09%.(完)