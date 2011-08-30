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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 09:31 BJT

〔表格〕中国大秦铁路上半年实现净利61.85亿元,同比增长18.47%

路透上海8月30日电----中国大型铁路货运商--大秦铁路股份有限公司(601006.SS)周二发布今年中期业绩报告如下:

2011年1-6月 2010年1-6月 同比增减(%)

营业收入(亿元) 218.52 199.76 +9.39

净利润(亿元) 61.85 52.21 +18.47

基本每股收益(元) 0.42 0.35 +20.00

大秦铁路周一收报7.62元,过去三个月下跌8.30%.(完)

欲浏览中报业绩相关公告,请点选:(here)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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