〔欧洲金融〕欧洲冷淡回应IMF敦促其银行业充实资本的要求

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布鲁塞尔/法兰克福8月29日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德敦促欧洲银行业充实资本,欧洲对此要求冷淡回应,并称欧洲所作的已经足够.
欧盟执委会表示,在进行银行业抵御经济和金融市场逆境能力的年度"压力测试"之後,已经达成相关协议,无需超出协议范围而重组银行资本.
执委会发言人士Amadeu Altafaj称,"我不这麽认为.欧盟和IMF已谈论过这个问题,IMF十分清楚压力测试的结果和後续决定."
拉加德周六在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行年会上敦促决策者"立即行动",否则脆弱的经济复苏有脱轨之虞.
德国合作银行协会委员Gerhard Hofmann称,"(拉加德的)评论无助于提升对国际金融体系的信心."
"若有欧洲银行需要新的资本,最好是妥切地让该机构稳定下来,而非在如此紧张的市场形势下公开予以讨论,"他称.
西班牙经济部一名消息人士的评论亦与上述评论一致.
该消息人士表示,"政府从今年初开始就在对其金融机构实施一项资本重组计划,而且要求非常高."(完)
--编译 王翔琼;审校 龚芳
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