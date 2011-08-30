《人民币汇率分析》难以参透的中国汇率政策走向

路透新加坡8月29日电---想参透中国人民银行的行动用意,跟想读懂美联储前主席格林斯潘那晦涩难懂的声明一样难,两者都很复杂,让人困惑.

美国央行目前既然已清楚表示,9月前不会采取任何进一步的经济刺激措施,那全球就更加依赖中国去实施支撑经济增长的措施.

允许人民币CNY=CFXS更快升值可以说是可取的最有效政策选项.这麽做将直接向外界发出如下讯号:尽管全球前景愈发低迷,但北京方面对中国经济增长力道有信心,并且依然致力于实现降低出口依赖度的长期目标.

"从任何客观角度衡量,人民币汇率都应该比现在的水平更高,"澳洲央行总裁史蒂文斯周五称.

"我认为人民币汇率更有弹性将有益于全球经济,对中国民众也有益.中国当局肯定也听到不少人这麽说过,"他说道.

过去十年来,的确一提到中国,人民币汇率是经常反复触及的话题.很多分析师认为,全球少给中国当局一些压力,他们反而更有可能放松对人民币汇率的管控.

过去三周内,中国当局对进行某种形式政策转变的暗示几乎是呼之欲出.中国人民银行设定的人民币兑美元中间价创下一系列纪录高位,本周一也不例外.

作为中国政府喉舌的各大报纸也纷纷撰文指出,加速人民币升值进程的时机已成熟.

可就在投资者和分析师认为自己嗅到政策转向先机时,中国央行却後退一步,让人民币汇率盘整下滑了一周时间.路透访问了中国政府智库的数位分析师,他们表示外界对重大政策举措的预期是会错意了.

中国国家信息中心中经网首席经济师梁优彩称,人民币急剧升值会适得其反,将吸引更多投资资金流入中国,加剧央行想抑制的通胀压力.

不过,本月迄今人民币兑美元已升值约0.8%.涨幅可谓温和,但比起今年前七个月累计仅2.3%的涨幅,也能显示中国当局已在加快人民币升值步伐,尽管经济增长忧虑同时在加剧.

回首2008年,为应对全球金融危机,中国以停止人民币升值作为回应,直到2010年6月才重启升值进程--此时距离美国经济正式摆脱衰退已有一整年之久.

"这回中国决策者似乎仍在观察形势发展,"摩根大通驻香港的分析师Grace Ng称.