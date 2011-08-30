〔企业并购〕澳洲煤矿商Macarthur认可博地能源和安赛乐米塔尔提高出价

* 博地能源和安赛乐米塔尔提高出价至52亿美元

* Macarthur称,竞购者迄今尚未出现

* Macarthur在三年间已击退四次收购尝试

路透墨尔本8月30日电---全美最大煤矿商博地能源(Peabody Energy)BTU.N和全球最大钢铁制造商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)已将收购澳洲煤炭企业Macarthur CoalMCC.AX的出价提高至49亿澳元(52亿美元),以确保赢得Macarthur对其出价的支持.而此收购案至今没有出现竞购者.

博地能源和安赛乐米塔尔对全球最大粉煤生产商Macarthur的出价提高3%,至每股16澳元.最新投标价另有每股派息0.16澳元,总计出价达到每股16.16澳元.

Macarthur已同意两家公司提高後的出价,而该公司已在过去三年间击退四次收购尝试.此前多家其他公司在查阅该公司的账簿後,没有提出竞争性收购方案.

"尽管仍有可能出现更优厚的收购建议,但迄今没有出现,且不能保证肯定会出现,"Macarthur发表声明称.

博地能源与安赛乐米塔尔在未能与Macarthur董事会达成协议之後,于8月1日转为敌意收购.

Macarthur说,该公司最大股东中信资源(1205.HK)在董事会的代表,并不在最新的决议之内.

中信资源拥有24.5%的Macarthur股权,可能会成为新收购要约的绊脚石,不过博地能源仅需获得50.1%的支持,即使没有中信资源支持也有希望达成交易.

根据该项协议,Macarthur必须停止和其他可能买家的洽谈,关闭目前开放给可能买家的资料室.该协议还包括4,830万澳元的协议中止费用.(完)