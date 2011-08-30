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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 09:43 BJT

〔金属期市〕LME期铜持稳,受美国数据和希腊银行业合并消息支撑

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海8月30日电---伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二持稳,受美国消费者数据和希腊银行业合并消息提振.

全球第三大铜矿--印尼Grasberg工人罢工的威胁,也支撑了市场人气.

0113GMT时,LME三个月期铜CMCU3微涨0.1%,至每吨9,080美元.LME市场周一因公共假期而休市,上周五收高0.5%.

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