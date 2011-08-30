〔中港个股〕招商银行计划今年底前完成350亿元A+H供股案--IFR

路透8月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)计划于今年底前完成其高达350亿人民币A／H股供股计划。该行已委任中金、高盛(GS.N)及瑞银UBSN.VX(UBS.N)安排其H股供股，A股部份则由中金及高盛高华负责。

该行附属公司招商证券(600999.SS)及招商国际亦会参与其中。花旗(C.N)则被委任为是次供股的财务顾问。

继去年四月在A股和H股市场上供股募得36亿美元后，招商银行于7月公布，拟以每10股供2.2股的比例发行不超过47.47亿股，其中包括38.86亿股A股及8.60亿股H股。募资将用于提高资本充足率。该行股东将于9月9日审议是项交易。(完)

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