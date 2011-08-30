〔中港个股〕招商银行计划今年底前完成350亿元A+H供股案--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)计划于今年底前完成其高达350亿人民币A／H股供股计划。该行已委任中金、高盛(GS.N)及瑞银UBSN.VX(UBS.N)安排其H股供股，A股部份则由中金及高盛高华负责。
该行附属公司招商证券(600999.SS)及招商国际亦会参与其中。花旗(C.N)则被委任为是次供股的财务顾问。
继去年四月在A股和H股市场上供股募得36亿美元后，招商银行于7月公布，拟以每10股供2.2股的比例发行不超过47.47亿股，其中包括38.86亿股A股及8.60亿股H股。募资将用于提高资本充足率。该行股东将于9月9日审议是项交易。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。