〔日本财政〕新一任首相野田佳彦:需要采取审慎的财政管理政策

路透东京8月30日电---日本新一任首相野田佳彦周二表示,需要采取审慎的财政政策.他即将承担起控制巨额公共债务与重振经济的双重艰巨任务.

"我已经意识到日圆升值和通缩的问题.但于此同时,我们需要维护财政纪律."野田佳彦在记者会上表示.此前他最後一次作为财务大臣参加了内阁会议.