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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 10:10 BJT

〔日本财政〕新一任首相野田佳彦:需要采取审慎的财政管理政策

路透东京8月30日电---日本新一任首相野田佳彦周二表示,需要采取审慎的财政政策.他即将承担起控制巨额公共债务与重振经济的双重艰巨任务.

"我已经意识到日圆升值和通缩的问题.但于此同时,我们需要维护财政纪律."野田佳彦在记者会上表示.此前他最後一次作为财务大臣参加了内阁会议.

野田佳彦将于周二获议会确认出任首相.

他还表示,希望对海外经济体引发的经济下滑风险做出回应,并称愿与反对党就税制改革议案进行合作.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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