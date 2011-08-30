〔日本财政〕新一任首相野田佳彦:需要采取审慎的财政管理政策

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月30日电---日本新一任首相野田佳彦周二表示,需要采取审慎的财政政策.他即将承担起控制巨额公共债务与重振经济的双重艰巨任务.
"我已经意识到日圆升值和通缩的问题.但于此同时,我们需要维护财政纪律."野田佳彦在记者会上表示.此前他最後一次作为财务大臣参加了内阁会议.
野田佳彦将于周二获议会确认出任首相.
他还表示,希望对海外经济体引发的经济下滑风险做出回应,并称愿与反对党就税制改革议案进行合作.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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