《焦点人物》日本新任首相野田佳彦是领导震後重建的安全牌

路透东京8月29日电---日本新任首相野田佳彦自比为泥鳅,并承认自己的外貌不会为他赢得支持,但许多人说,他的沉着和老练正是身处危机中的日本所需要的.

在菅直人内阁担任财务大臣的野田佳彦将接任首相一职,在日本仍在努力克服3月11日震灾的後续影响之际,成为五年内日本第六任首相.

现年54岁的野田佳彦被认为作事可靠,是一股安定力量,而前任首相菅直人的领导有时令人捉摸不定且造成分裂.

野田佳彦主张财政严谨和加税,以控制日本不断膨胀的债务,但他是否能够克服国会朝野对立和党内严重不和等阻力,解决众多经济顽疾,外界还非常怀疑.

"看来他是最安全的选择,我这是肯定的意思.他原本担任财务大臣,所以政策看来将具有连贯性,"三菱UFJ Research and Consulting资深能源研究员Tomomichi Akuta说.

"我还认为,他和前任不同,他不大会讲话不加考虑,这应会给人可靠的感觉."

一些评论家说,日本需要小泉纯一郎这种特立独行的人来担任首相,带领日本摆脱数十年的停滞以及政治僵局.小泉纯一郎是最近一位作满任期的日本首相,任期为2001-2006年.

**国会僵局**

但其他人认为,比起风格独特的人物,像野田佳彦这样温和、冷静并且很少树敌的人,更有机会在朝野对峙的国会取得成果.

在周一民主党党首选举之前,野田佳彦就已经呼吁与主要反对党组成大联合政府,以打破国会僵局.

"野田佳彦就是那种可以推动事情进展,同时与反对派阵营保持良好沟通的政治人物."明治学院大学政治学教授川上和久表示.

野田佳彦也对党内对手发出和解的信号.他在选举後对记者表示,"我说过,'让我们结束仇恨政治'."

野田佳彦的胜利无疑会让日本央行松一口气.所有其他的候选人都呼吁央行购买更多公债或增印钞票,来为灾後重建融资,但野田佳彦并未要求特定措施,并且尊重央行的独立性.

**低调务实风格**

野田佳彦喜爱观赏职业摔跤,给人直来直去的印象,他称自己不善长玩弄政策"花招".

在进行党首投票之前,这位敦实的财相将自己比作"泥鳅",自嘲的描述自己的品性:

"我确实像是泥鳅,如果我当上首相,支持率不会上升,所以我也不会要求提前选举.泥鳅虽然不能和金鱼一样,但也有自己的能力."

野田佳彦在政坛的良好地位,或许与他的背景有关.

很多议员是政治世家的第二代或三代,而野田佳彦却是出身于军人家庭.

但与许多日本政治领袖一样,野田佳彦也毕业于松下政经塾(Matsushita Institute for Government and Business),这家私人教育机构由Panasonic创始人松下幸之助创办,目的是培养未来的政界和商界精英.

**干预日圆态度**

野田佳彦对提高消费税的立场已有所软化,显示他愿意促成折衷妥协.他在周一选举结束後表示,在决定加税时间和税种时,需考虑"对经济的影响".

不过,日本当局对日圆升值的政策不太可能发生改变.

野田佳彦担任财务大臣任内,曾领导过两次单边干预,并在3月地震後与七国集团(G7)协商实施了一次联合干预,因此在他担任首相後,日本政府对再次干预汇市不太可能会手软.

部分评论员指出,野田佳彦缺乏公众魅力和海外知名度是个弱项.其他人则有不同看法.

"仅仅因为外国还没听说过他,并不代表他不会默默赢得尊重,"Stanford Japan Center主管Andrew Horvat称,"这是日本杰出领袖的特质之一,而这种品质不是外在的魅力."(完)