《Campbell专栏》美国XL管线建成或有助布兰特和WTI原油价差缩窄

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell 编译 肖群英/张涛/戴素萍

路透纽约8月29日电---石油分析师日益凝聚共识,认为目前布兰特原油和美国西德克萨斯中质原油(WTI)期货的价差从某方面来看存在根本的错误,但少有人愿意说出该价差何时可能崩解.

近期的油价走势凸显了他们不愿意预测的原因:建设Double E石油管线的提议落空,以及WTI原油期货交割地库欣和俄克拉荷马的原油库存下滑速度放缓,导致布兰特-WTI原油差价承压并维持在每桶25美元以上.相关图表,请点击(r.reuters.com/vez43s)

美国政府上周公布,库欣的原油库存基本持平在3,370万桶,因运营问题导致中西部地区难以维持炼厂产能利用率.[EIA/SCN]

这令市场重新聚焦库欣原油库存在今年秋季大幅回升的担忧,届时炼厂将关闭进行预定的检修.

因缺乏托运者,兴建日输送量45万桶Double E管线的提案不会继续推进,而在该消息宣布後不久,库欣库存数据出炉,让愿意押注利差缩窄的人士偃旗息鼓.

但有一项重大进展被这些消息给淹没了:Keystone XL管线周五已接近获得美国政府的批准.

Keystone XL石油管线是围绕布兰特-WTI原油价差诸多不确定因素的解决方案,但似乎也是这些不确定性的起因.随着该管线在监管机构审批程序中取得进展,此类不确定性也料将减少.