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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 10:17 BJT

〔中国新债〕小商品城拟发40亿元私募中票,期限五年--IFR

路透8月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，浙江中国小商品城集团股份(600415.SS)拟在中国银行间市场发行总额40 亿元人民币（6.27亿美元）非公开定向债务融资工具（私募中票），发行期限五 年，可分期发行。

募集资金将主要用于在建项目工程款及补充流动资金。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 丁淑琴;审校 杨淑祯

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