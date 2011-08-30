〔中国新债〕小商品城拟发40亿元私募中票,期限五年--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，浙江中国小商品城集团股份(600415.SS)拟在中国银行间市场发行总额40 亿元人民币（6.27亿美元）非公开定向债务融资工具（私募中票），发行期限五 年，可分期发行。
募集资金将主要用于在建项目工程款及补充流动资金。(完)
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--整理 丁淑琴;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。