《外汇动态》欧元/美元在升穿阻力位後或扩大涨幅

0226GMT--东京交易商表示,欧元EUR=可能会扩大涨幅,尽管在1.4560美元上方聚集有大量卖单.昨日技术图表显示欧元前景看好,且亚洲主权账户和中东投资者笨发现在吸纳欧元.

欧元昨日站上1.4518和1.4537的重要高位,交易商称若升破1.4580的7月4日高位,将打开冲向1.4700略下方的6月初所及高位的通道.

交易商补充道,部分亚洲投资者在作空美元兑欧元,因寄望于上周杰克森霍尔年会後会有更多货币宽松政策出台.

欧元亦受到兑瑞郎近期升势的支撑.欧元兑瑞郎EURCHF=已较8月9日收盘价反弹逾15%,当日曾挫至1.0075瑞郎的纪录低位.

欧元兑美元最新温和走升至1.4520,距离昨日所及两个月高位1.4550不远.欧元兑瑞郎最新上扬0.2%至1.1865瑞郎.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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