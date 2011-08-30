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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 10:40 BJT

〔澳新汇市〕新西兰元受风险偏好提升推动强劲上涨,澳元保持隔夜涨幅

路透惠灵顿/悉尼8月30日电---新西兰元周二强劲上涨,因股市走高和更多的该国经济复苏信号提振风险偏好.澳元维持隔夜涨幅.

新西兰元/美元NZD=D4强劲上涨至一个月高位0.8529美元,纽约交易时段报0.8460,0.8510上方一些买入止损指令被触发.最新价报0.8522附近.

阻力位在0.8576,支撑位在8月3日低点0.8365.

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