〔澳新汇市〕新西兰元受风险偏好提升推动强劲上涨,澳元保持隔夜涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼8月30日电---新西兰元周二强劲上涨,因股市走高和更多的该国经济复苏信号提振风险偏好.澳元维持隔夜涨幅.
新西兰元/美元NZD=D4强劲上涨至一个月高位0.8529美元,纽约交易时段报0.8460,0.8510上方一些买入止损指令被触发.最新价报0.8522附近.
阻力位在0.8576,支撑位在8月3日低点0.8365.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。