《中国报摘》--其他报纸重要消息8月30日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**证券时报**
--中国宁波大宗商品交易所于周一(29日)正式成立.该交易所是以服务大宗商品现货贸易为目的,同时为经营企业提供风险管理工具的即期现货交易和现货连续交易市场.
--保监会近日下发通知,明确开展跨境人民币结算再保险业务的保险公司,偿付能力充足率应在最近两个季度连续保持在150%以上,低于150%时,应停止签订新的跨境人民币结算再保险合同.
**新京报**
--截止到8月29日,北京市房地产交易管理网数据显示,新建商品房库存量已达109,659套.这个数字刷新了自2009年8月11日之後两年来的最高纪录.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/宿泱韫; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。