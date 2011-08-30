《中国报摘》--其他报纸重要消息8月30日(II)

**证券时报**

--中国宁波大宗商品交易所于周一(29日)正式成立.该交易所是以服务大宗商品现货贸易为目的,同时为经营企业提供风险管理工具的即期现货交易和现货连续交易市场.

--保监会近日下发通知,明确开展跨境人民币结算再保险业务的保险公司,偿付能力充足率应在最近两个季度连续保持在150%以上,低于150%时,应停止签订新的跨境人民币结算再保险合同.

**新京报**

--截止到8月29日,北京市房地产交易管理网数据显示,新建商品房库存量已达109,659套.这个数字刷新了自2009年8月11日之後两年来的最高纪录.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/宿泱韫; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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