〔中国货币市场〕七天回购利率大涨,因应下月初准备金缴款

路透北京8月30日电---中国银行间市场周二早盘质押式回购加权平均利率多上涨,其中七天期利率涨幅较大,因其到期日为下月6日,将能覆盖准备金缴款.

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927391]

"七天期回购利率上涨比较多,应该是可以用来准备金缴款吧."华东一银行交易员称.

下月5日,除为部分保证金存款上缴准备金的日期外,也为常规准备金的例行缴款日.

该交易员并表示,今日市场流动性较为充裕,隔夜利率上涨,可能更多是开盘较高;而14天该利率略跌,则部分源于开盘价的低企及昨日逾100个基点(bp)涨幅偏大.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4416 3.1757 +26.59

七天CN7DRP=CFXS 4.9589 4.4087 +55.02

14天CN14DRP=CFXS 5.3586 5.4215 -6.29

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5687 3.1721 +39.66

七天CHICNY7D=CFXS 5.0113 4.4597 +55.16

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